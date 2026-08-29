МИД: учения ядерных сил РФ и Белоруссии не нарушают международное право
Учения ядерных сил РФ и Белоруссии легитимны с точки зрения международного права. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Дипломат отметил, что принимаемые меры реагирования являются дозированными и не сопоставимыми по масштабам с практикой НАТО. По его словам, они осуществляются в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, объединяющего Россию и Белоруссию. Он подчеркнул, что эти меры носят ответный характер и реализуются при строгом соблюдении международного права.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии провели в Вооруженных силах (ВС) России с 19 по 21 мая. В них приняли участие более 64 000 военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, военной и спецтехники. В их числе – более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Восемь из них – ракетные подлодки стратегического назначения.
В Белоруссии тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения начались 18 мая. Основной упор был сделан на скрытность, перемещение на большие расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств.
Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) разместили в Белоруссии весной 2023 г. по просьбе Минска. Президент РФ Владимир Путин тогда сравнил эти шаги с действиями США, которые передают ядерное оружие своим союзникам. В мае 2024 г. Россия начала учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил, а президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал совместные с РФ тренировки с ТЯО, размещенным в стране.