МИД: учения ядерных сил РФ и Белоруссии не нарушают международное право

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии провели в Вооруженных силах (ВС) России с 19 по 21 мая. В них приняли участие более 64 000 военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, военной и спецтехники. В их числе – более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Восемь из них – ракетные подлодки стратегического назначения.