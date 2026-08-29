Фицо объяснил вопрос немецкого журналиста результатом милитаристской атмосферы

«Боюсь, что это результат формирования милитаристской атмосферы, особенно в последнее десятилетие, атмосферы русофобии и, главным образом, ненависти к России. Мы можем лишь додумать, что этот журналист слышал дома, когда был маленьким», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).