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Фицо объяснил вопрос немецкого журналиста результатом милитаристской атмосферы

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе мероприятия, приуроченного к годовщине Словацкого национального восстания, заявил, что вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса о том, как европейцы могут помочь Украине больше убивать русских, – результат царящей в Европе атмосферы ненависти к России. Трансляция выступления доступна на официальном YouTube-канале его партии SMER.

«Боюсь, что это результат формирования милитаристской атмосферы, особенно в последнее десятилетие, атмосферы русофобии и, главным образом, ненависти к России. Мы можем лишь додумать, что этот журналист слышал дома, когда был маленьким», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Фицо подчеркнул, что вопрос, который задал Мартенс, нельзя воспринимать как «просто ошибку».

8 августа Мартенс на пресс-конференции в Белграде спросил президента Украины Владимира Зеленского о том, что могут сделать европейцы, чтобы «эффективнее убивать русских».

Посольство РФ в Германии обратилось в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку его высказыванию. В посольстве отметили, что высказывания Мартенса носили намеренный и осознанный характер. Также представители посольства обратили внимание, что извинений от Мартенса так и не последовало.

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