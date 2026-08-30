Песков назвал «известной забавой» теории заговоров вокруг контактов спецслужб

«Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб – это такая известная забава. Но что касается контактов по линии спецслужб, они действительно носят регулярный характер, они действительно содержательные», – сказал он.