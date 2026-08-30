Песков назвал «известной забавой» теории заговоров вокруг контактов спецслужб
Теории заговора и спекуляции вокруг контактов спецслужб являются «известной забавой». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб – это такая известная забава. Но что касается контактов по линии спецслужб, они действительно носят регулярный характер, они действительно содержательные», – сказал он.
Песков отметил, что контакты между спецслужбами являются закрытыми, а их влияние на урегулирование зависит от озвученных предложений. Он вновь уточнил, что президент РФ Владимир Путин не встречался с главой ЦРУ Джоном Рэтклифом, но главе государства передали о результатах общения с американским представителем.
Рэтклиф посетил Москву 25 августа. Стороны сообщали, что встреча проходила между представителями спецслужб. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что одной из целей поездки могло быть предостережение России от нападения на страны НАТО. Американский президент Дональд Трамп назвал визит обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о предостережении.