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Силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских БПЛА над регионами России

Антон Потоков

В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 8:30 22 августа по 8:30 30 августа в сторону Московского региона летело 1455 украинских БПЛА. Большинство дронов силы ПВО перехватили на дальних подступах. 50 беспилотников были уничтожены на подлете к столице.

В тот же день была совершена атака на Белгород. Как позже рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, жертвами украинского удара стали мужчина и 16-летний подросток, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

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