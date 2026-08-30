Силы ПВО за 12 часов уничтожили 54 украинских БПЛА над регионами России
В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
30 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 8:30 22 августа по 8:30 30 августа в сторону Московского региона летело 1455 украинских БПЛА. Большинство дронов силы ПВО перехватили на дальних подступах. 50 беспилотников были уничтожены на подлете к столице.
В тот же день была совершена атака на Белгород. Как позже рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, жертвами украинского удара стали мужчина и 16-летний подросток, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.