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Мадуро отправил фото из американской тюрьмы детям и внукам

Ася Султанова

Бывший венесуэльский президент Николас Мадуро, который сейчас находится в американской тюрьме, разместил в Telegram свое фото для детей и внуков.

«Отправляю эти фотографии как маленький подарок всем своим внукам и внучкам, всем детям и всем благородным людям, которые нас любят. Хочу, чтобы вы знали: мы стоим твердо, с сердцем, полным вашей любви, той любви, которая доходит до нас в виде молитвы, постоянного действия, солидарности и истинной поддержки. Бесконечное спасибо за каждое слово, за каждый жест, за каждое благословение», – написал Мадуро.

В конце он добавил, что Венесуэла возродится.

web.telegram.org / k/#@NicolasMaduroMoros
web.telegram.org / k/#@NicolasMaduroMoros

29 марта Мадуро опубликовал в социальных сетях обращение к своим сторонникам. В послании он сообщил, что получил от соотечественников множество сообщений, писем и молитв. По его словам, каждое сказанное слово любви и поддержки придает ему духовных сил. Мадуро и его супруга находятся под стражей с 3 января. Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. После этого руководство страной перешло к Делси Родригес.

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