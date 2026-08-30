Мадуро отправил фото из американской тюрьмы детям и внукам

29 марта Мадуро опубликовал в социальных сетях обращение к своим сторонникам. В послании он сообщил, что получил от соотечественников множество сообщений, писем и молитв. По его словам, каждое сказанное слово любви и поддержки придает ему духовных сил. Мадуро и его супруга находятся под стражей с 3 января. Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. После этого руководство страной перешло к Делси Родригес.