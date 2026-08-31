Путин встретился с Мирзиёевым в Бишкеке

VI Всемирные игр ыкочевников – международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Они проводятся каждые два года начиная с 2014 г. Состязания включают в себя 43 вида этноспортивных дисциплин, среди которых национальная борьба, стрельба из лука, соколиная охота и многие другие. Сами игры пройдут с 1 по 6 сентября на Иссык-Куле. В этом году в них примут участие около 3000 спортсменов из более чем ста стран. Россию представляют более 230 спортсменов.