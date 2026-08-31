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Путин встретился с Мирзиёевым в Бишкеке

Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин встретился на открытии VI Всемирных игр кочевников со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом пресс-служба правительства РФ сообщила на своем официальном сайте.

VI Всемирные игр ыкочевников – международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Они проводятся каждые два года начиная с 2014 г. Состязания включают в себя 43 вида этноспортивных дисциплин, среди которых национальная борьба, стрельба из лука, соколиная охота и многие другие. Сами игры пройдут с 1 по 6 сентября на Иссык-Куле. В этом году в них примут участие около 3000 спортсменов из более чем ста стран. Россию представляют более 230 спортсменов.

31 августа российский лидер прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе мероприятия глава государства совершил ряд встреч. Сперва Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они, в частности, обсудили безвизовый режим между Россией и Китаем.

Затем президент России провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С ним глава государства говорил об экономическом сотрудничестве между странами и конфликте на Украине.

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