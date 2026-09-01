Трамп заявил о проходе 30 судов за ночь через Ормузский пролив
Через Ормузский пролив при содействии американских военно-морских сил в среднем за ночь проходят около 30 судов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«У нас все в полном порядке с Ормузским проливом», – сказал Трамп (цитата Clash Report).
По его словам, прошедшей ночью через пролив прошло «очень-очень много судов» при содействии ВМС США. «В среднем проходят 30 судов за ночь. Это много. И поступает много нефти», – отметил американский лидер.
Трамп считает, что активное судоходство через пролив не позволило ценам на нефть вырасти сильнее. «Вот почему вы не видели такого роста стоимости нефти, какой мог бы быть», – заявил президент США.
31 августа Трамп заявил, что США намерены ответить Ирану на атаку на базу в Иордании.
29 августа КСИР заявлял, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив и переходит от оборонительной позиции к стратегической инициативе. Агентство IRNA сообщало, что Иран удерживает контроль над Ормузским проливом.
Вместе с тем США заявляют, что ситуация в Ормузском проливе складывается в их пользу. Как сообщал Axios, за последние два месяца американские военные существенно ослабили возможности Ирана контролировать этот судоходный маршрут.