В порту Усть-Луга начался пожар после атаки БПЛА

Это уже не первая атака на порт Усть-Луга. В ночь на 14 августа силы ПВО сбили над Ленинградской областью 54 беспилотника, возгорание в порту было зафиксировано, а все последствия ликвидировали к утру. В конце марта 2026 г. порт уже горел после атаки БПЛА – тогда было уничтожено 56 дронов, а возгорание в порту и промышленной зоне локализовали. 4 августа 2026 г. из-за атаки беспилотника загорелся распределительный центр «Ленты» в Ленобласти, а склады Wildberries в Тосненском районе получили повреждения.