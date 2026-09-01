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В порту Усть-Луга начался пожар после атаки БПЛА

Ведомости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о повреждениях в портовой зоне Усть-Луги в результате атаки беспилотников. Информация о последствиях пока уточняется. Он также сообщил, что над регионом было сбито 44 БПЛА, боевая работа продолжается.

«В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. Экстренные службы работают на месте», – написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Это уже не первая атака на порт Усть-Луга. В ночь на 14 августа силы ПВО сбили над Ленинградской областью 54 беспилотника, возгорание в порту было зафиксировано, а все последствия ликвидировали к утру. В конце марта 2026 г. порт уже горел после атаки БПЛА – тогда было уничтожено 56 дронов, а возгорание в порту и промышленной зоне локализовали. 4 августа 2026 г. из-за атаки беспилотника загорелся распределительный центр «Ленты» в Ленобласти, а склады Wildberries в Тосненском районе получили повреждения.

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