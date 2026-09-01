Кожемяко рассказал о закрытой встрече с Путиным «на два слова»
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в августе.
В Кремле 19 августа прошло заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин заявил о планах обсудить работу по достижению долгосрочных ориентиров развития, которые установлены в разных сферах – демографии, образовании, комфортной среде для жизни, технологическом лидерстве, цифровой трансформации.
Тогда Путин попросил губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, главу Минтранса Андрея Никитина, министра финансов Антона Силуанова и главу Минэнерго Сергея Цивилева остаться для личного разговора.
После заседания глава государства также обратился к руководителю своей администрации Антону Вайно и коротко пообщался с ним. После этого они вместе вышли из зала.