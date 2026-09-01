Лукашенко: ШОС может способствовать реформированию ООН

По словам белорусского лидера, ООН необходимо вернуть статус универсальной площадки для решения наиболее сложных международных вопросов. Лукашенко отметил, что для этого важны не только изменения в руководстве организации, но и формирование культуры межгосударственных отношений, основанной на взаимном уважении и диалоге.