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Главная / Политика /

Лукашенко: ШОС может способствовать реформированию ООН

Ксения Наумчик

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна стать катализатором обновления ООН. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в формате «ШОС+».

По словам белорусского лидера, ООН необходимо вернуть статус универсальной площадки для решения наиболее сложных международных вопросов. Лукашенко отметил, что для этого важны не только изменения в руководстве организации, но и формирование культуры межгосударственных отношений, основанной на взаимном уважении и диалоге.

«В перспективе мы можем выступить катализатором оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструмента в руках Запада для давления и принуждения суверенных и независимых государств», – заявил Лукашенко.

Он также выразил мнение, что ШОС способна продвигать инициативы, которые сегодня не получают поддержки в рамках ООН. В их числе президент Белоруссии назвал вопросы противодействия односторонним санкциям, стимулирования взаимных инвестиций, упрощения таможенных процедур, развития цифровой экономики и транспортной взаимосвязанности.

Лукашенко подчеркнул, что выработка согласованных подходов по таким направлениям в рамках ШОС может создать основу для возобновления полноценного глобального диалога.

Президент России Владимир Путин 1 сентября принимает участие во встрече формата «ШОС+» с заинтересованными партнерами по диалогу. Встреча проходит в конгресс-центре «Ырыс Ордо» в рамках саммита ШОС. Здесь ранее состоялось заседание Совета глав государств – членов ШОС.

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