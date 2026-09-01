ФСВТС: ПВО стало главным направлением военного сотрудничества России и Ирана
Системы противовоздушной обороны (ПВО) стали главным направлением военно-технического сотрудничества России и Ирана, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью «Вестям».
«Сейчас самое главное направление для Ирана – это системы ПВО. Эта тема не возникла буквально, что называется на днях, она достаточно давно обсуждается», – сказал Шугаев. Он отметил, что на вооружении Ирана уже находится российская система С-300, которая, по его словам, «весьма эффективно себя проявляет».
Помимо систем ПВО Москва и Тегеран обсуждают другие виды вооружений, включая авиационную технику и стрелковое оружие. «Весь спектр вооружений, которые мы предлагаем на экспорт, особенно нашим стратегическим партнерам, все они так или иначе на повестке дня», – добавил Шугаев.
В июле президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, как и его отец Али Хаменеи, выступает за развитие отношений с Россией. «Отношения с Россией всегда находились в центре внимания погибшего лидера Исламской революции, а также нынешнего верховного лидера. Этот курс будет и впредь последовательно и решительно продолжен», – сказал Пезешкиан.