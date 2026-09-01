ФСВТС: ПВО стало главным направлением военного сотрудничества России и Ирана

«Сейчас самое главное направление для Ирана – это системы ПВО. Эта тема не возникла буквально, что называется на днях, она достаточно давно обсуждается», – сказал Шугаев. Он отметил, что на вооружении Ирана уже находится российская система С-300, которая, по его словам, «весьма эффективно себя проявляет».