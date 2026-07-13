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Главная / Политика /

Президент Ирана заявил о намерении продолжать курс на развитие отношений с РФ

Ведомости

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, как и его отец Али Хаменеи, выступает за развитие отношений с Россией. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан на встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

«Отношения с Россией всегда находились в центре внимания погибшего лидера Исламской революции, а также нынешнего верховного лидера. Этот курс будет и впредь последовательно и решительно продолжен», – сказал Пезешкиан (цитата по ТАСС).

3 июля Пезешкиан на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым выразил благодарность России за поддержку и заявил о необходимости нарастить стратегическое сотрудничество двух стран.

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