Президент Ирана заявил о намерении продолжать курс на развитие отношений с РФ
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, как и его отец Али Хаменеи, выступает за развитие отношений с Россией. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан на встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.
«Отношения с Россией всегда находились в центре внимания погибшего лидера Исламской революции, а также нынешнего верховного лидера. Этот курс будет и впредь последовательно и решительно продолжен», – сказал Пезешкиан (цитата по ТАСС).
3 июля Пезешкиан на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым выразил благодарность России за поддержку и заявил о необходимости нарастить стратегическое сотрудничество двух стран.