Медведев прибыл в Тегеран 3 июля для участия в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Во время траурных мероприятий он заявил, что гибель Хаменеи сплотила иранский народ, «который не поддался тому давлению, которое было организовано США и другими присоединившимися странами».