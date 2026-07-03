Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым выразил благодарность России за поддержку и заявил о необходимости нарастить стратегическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщила пресс-служба иранского президента.
«Президент Ирана высоко оценил поддержку и выражения сочувствия со стороны правительства и народа России», – говорится в сообщении.
Хаменеи погиб еще 28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля по Тегерану. Изначально церемонию прощания планировали провести в марте, однако ее перенесли из-за большого числа желающих проститься. 4 марта новым верховным лидером Исламской Республики был назначен 56-летний Моджтаба Хаменеи – сын погибшего аятоллы.