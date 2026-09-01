Россиянам потребуется оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня подписал документ с поправками в закон о миграции. Они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система QazETA работает в пилотном режиме, поэтому отсутствие электронного разрешения пока не является основанием для отказа во въезде.