Россиянам потребуется оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан
Россиянам, как и гражданам других стран с безвизовым режимом с Казахстаном, потребуется оформлять электронное разрешение на въезд в страну (ETA), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на оператора цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня подписал документ с поправками в закон о миграции. Они вступили в силу 25 августа. До 1 ноября система QazETA работает в пилотном режиме, поэтому отсутствие электронного разрешения пока не является основанием для отказа во въезде.
С 1 ноября разрешение планируется сделать обязательным для пассажиров международных авиарейсов. С 15 ноября требование будет распространяться на въезжающих на автомобилях через границы со странами, не входящими в ЕАЭС.
С 30 ноября ETA станет обязательным для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС. С 15 декабря требование распространится на пассажиров поездов и прибывающих через морские порты.
Электронное разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан.
31 августа стало известно, что Таиланд с 15 сентября сократит срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней.
Прежнее постановление от 15 июля 2024 г., предусматривавшее 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, будет отменено. Новый документ предусматривает безвизовый въезд на срок до 30 дней для туристических поездок граждан 60 стран.