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Китай, Россия и Монголия проведут пограничные учения

Ксения Наумчик

Пограничные войска Китая, России и Монголии в начале сентября проведут совместные учения «Пограничное сотрудничество – 2026». Об этом сообщили в Минобороны КНР, передает «РИА Новости».

Главной темой учений станет предотвращение и пресечение разведывательно-диверсионной деятельности в приграничных районах. В рамках маневров военнослужащие трех стран проведут тренировки по совместному планированию, поиску, нанесению ударов и задержанию.

Учения «Пограничное сотрудничество» пройдут во второй раз. В китайском минобороны заявили, что их целью является укрепление стратегического взаимного доверия, углубление пограничного сотрудничества и совместное поддержание безопасности и стабильности в приграничных районах.

C 6 по 13 июля проходили учения «Морское взаимодействие – 2026» России и Китая в порту Циндао. Учения носили оборонительный характер и не были направлены против третьих стран. В Минобороны РФ сообщали, что отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао для участия в учениях. К причальной стенке встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». В учениях со стороны Китая были задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспортный корабль снабжения «Кэкэсилиху» и спасательное судно «Янчэнху».

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