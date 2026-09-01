Китай, Россия и Монголия проведут пограничные учения

C 6 по 13 июля проходили учения «Морское взаимодействие – 2026» России и Китая в порту Циндао. Учения носили оборонительный характер и не были направлены против третьих стран. В Минобороны РФ сообщали, что отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао для участия в учениях. К причальной стенке встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». В учениях со стороны Китая были задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспортный корабль снабжения «Кэкэсилиху» и спасательное судно «Янчэнху».