Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Украине

«После более чем четырех лет настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Это откроет путь к переговорам о справедливом, прочном и всеобъемлющем мире», – подчеркнул Гутерриш (цитата по «РИА Новости»). По его словам, мирные переговоры должны проходить в соответствии с международными правом и с Уставом ООН.