Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVAV390,5+3,44%CNY Бирж.12,945+1,45%IMOEX2 185,15+0,29%RTSI796,92+0,29%RGBI113,88+0,21%RGBITR773,3+0,24%
Главная / Политика /

Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Сергей Пахомов

Необходимо немедленно остановить боевые действия на Украине, чтобы перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«После более чем четырех лет настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Это откроет путь к переговорам о справедливом, прочном и всеобъемлющем мире», – подчеркнул Гутерриш (цитата по «РИА Новости»). По его словам, мирные переговоры должны проходить в соответствии с международными правом и с Уставом ООН.

31 августа президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС сообщил, что РФ движется к завершению конфликта на Украине.

29 августа замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы помочь урегулированию украинского кризиса. Такую инициативу в 2025 г. предложил российский лидер.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её