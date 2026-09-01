Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Необходимо немедленно остановить боевые действия на Украине, чтобы перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в рамках выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
«После более чем четырех лет настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Это откроет путь к переговорам о справедливом, прочном и всеобъемлющем мире», – подчеркнул Гутерриш (цитата по «РИА Новости»). По его словам, мирные переговоры должны проходить в соответствии с международными правом и с Уставом ООН.
31 августа президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС сообщил, что РФ движется к завершению конфликта на Украине.