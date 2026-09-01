В Китае разрешили использовать гражданские технологии в военных целях
Правительство Китая впервые за 16 лет внесло изменения в закон о национальной оборонной мобилизации, усилив акцент на использовании гражданских технологий в военных целях, сообщило South China Morning Post. Обновленные нормы вступят в силу 1 октября.
Поправки предусматривают применение передовых технологий в рамках национальной оборонной мобилизации и развитие соответствующих сил в новых областях. В документе не уточняется перечень технологий, но эксперты относят к ним искусственный интеллект, беспилотные системы, включая дроны, кибертехнологии, электромагнитный спектр, навигацию, биотехнологии, а также морские, космические и квантовые технологии.
По словам военного юриста из Пекина Се Даня, изменения затронут не только технологии, но и компании, и специалистов, работающих в соответствующих сферах.
Эксперт связал принятие поправок с изменением характера современных конфликтов. По его словам, конфликт России и Украины подтвердил важную роль беспилотных, интеллектуальных и кибертехнологий в современной войне.
28 августа Financial Times писало, что китайские производители делают ставку на экспорт дронов, напечатанных на 3D-принтере и предназначенных для перехвата других беспилотников.