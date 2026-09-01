В Китае разрешили использовать гражданские технологии в военных целях

Поправки предусматривают применение передовых технологий в рамках национальной оборонной мобилизации и развитие соответствующих сил в новых областях. В документе не уточняется перечень технологий, но эксперты относят к ним искусственный интеллект, беспилотные системы, включая дроны, кибертехнологии, электромагнитный спектр, навигацию, биотехнологии, а также морские, космические и квантовые технологии.