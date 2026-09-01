АТОР: новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер
Новый порядок въезда в Казахстан по системе QazETA пока носит рекомендательный характер, платный въезд пока тоже не вводится, сообщили в пресс-службе АТОР.
«Система QazETA уже работает, но пока носит рекомендательный характер: отсутствие ETA не может стать причиной отказа во въезде», – говорится в сообщении.
Россияне могут въезжать по загранпаспорту или по внутреннему паспорту и с миграционной картой.
С 25 августа Казахстан тестирует новые электронные разрешения на въезд. Мера направлена на «обеспечение прозрачности, оперативности и полноты учета миграционных потоков». Разделение платы за оформление электронного разрешения позволит накопить средства для техобслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных.
На сайте QazETA достаточно указать гражданство, тип документа и возраст. Если потребуется разрешение на въезд, система предложит скачать приложение.
В Казахстане также планируется увеличить в 3,5 раза пропускную способность пункта «Алимбет», расположенного на границе с Россией. Он сможет принимать до 2500 автомобилей в сутки, а поток граждан сможет вырасти до 3000 человек в сутки.