Казахстан увеличит пропускную способность пункта на границе с Россией

Казахстан увеличит пропускную способность пункта на границе с РоссиейПункт «Алимбет» будет пропускать в три раза больше машин
Казахстан увеличит пропускную способность пункта «Алимбет», расположенного на границе с Россией, в 3,5 раза, сообщили в компании «Казавтожол».
Пункт в Актюбинской области сможет принимать до 2500 автомобилей в сутки вместо прежних 700, а поток граждан сможет вырасти с 1500 до 3000 человек в сутки.
Даты завершения модернизации не приводятся, на объекте сейчас работают 147 специалистов и 39 единиц специальной техники, работы ведутся одновременно на нескольких участках общей площадью 10,5 га.
КПП функционирует с 2003 г., имеет статус многостороннего пункта пропуска первого класса и работает круглосуточно. На российской стороне пункта расположен российский КПП «Орск».
1 сентября в Казахстане сообщили, что для въезда в республику россиянам потребуется оформлять электронное разрешение. Вместе с тем до 1 ноября система QazETA работает в пилотном режиме, поэтому отсутствие электронного разрешения пока не является основанием для отказа во въезде. В ноябре разрешение планируется сделать обязательным для пассажиров международных авиарейсов, также требование будет распространяться на въезжающих на автомобилях через границы со странами, не входящими в ЕАЭС.