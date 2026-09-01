Казахстан увеличит пропускную способность пункта на границе с Россией

1 сентября в Казахстане сообщили, что для въезда в республику россиянам потребуется оформлять электронное разрешение. Вместе с тем до 1 ноября система QazETA работает в пилотном режиме, поэтому отсутствие электронного разрешения пока не является основанием для отказа во въезде. В ноябре разрешение планируется сделать обязательным для пассажиров международных авиарейсов, также требование будет распространяться на въезжающих на автомобилях через границы со странами, не входящими в ЕАЭС.