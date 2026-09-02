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Мантуров назвал условие для введения временного управления объектами

Власти пойдут на это при несоблюдении требований безопасности
Сергей Пахомов

Временное управление объектами критической инфраструктуры будут вводить в том случае, если собственник пренебрегает или не вовремя принимает меры безопасности либо нарушает стандарты безопасности. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на ВЭФ-2026.

«Универсальных рекомендаций [для исполнения указа] нет, потому что отрасли и предприятия разные. А перечень критериев содержится в самом указе», – отметил вице-премьер. По словам Мантурова, требования закреплены в существующих правовых актах и определены соответствующими органами.

1 сентября президент России Владимир Путин исключил национализацию в указе о защите критической инфраструктуры. Он отметил, что документ направлен на объединение усилий государства и бизнеса для защиты предприятий.

24 августа Путин подписал указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений. 12 августа «Ведомости» сообщили о резком росте спроса коммерческих компаний на антидроновые системы.

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