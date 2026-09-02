Мантуров назвал условие для введения временного управления объектами

Временное управление объектами критической инфраструктуры будут вводить в том случае, если собственник пренебрегает или не вовремя принимает меры безопасности либо нарушает стандарты безопасности. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на ВЭФ-2026.