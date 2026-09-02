Мантуров назвал условие для введения временного управления объектами

Мантуров назвал условие для введения временного управления объектамиВласти пойдут на это при несоблюдении требований безопасности
Временное управление объектами критической инфраструктуры будут вводить в том случае, если собственник пренебрегает или не вовремя принимает меры безопасности либо нарушает стандарты безопасности. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на ВЭФ-2026.
«Универсальных рекомендаций [для исполнения указа] нет, потому что отрасли и предприятия разные. А перечень критериев содержится в самом указе», – отметил вице-премьер. По словам Мантурова, требования закреплены в существующих правовых актах и определены соответствующими органами.
1 сентября президент России Владимир Путин исключил национализацию в указе о защите критической инфраструктуры. Он отметил, что документ направлен на объединение усилий государства и бизнеса для защиты предприятий.