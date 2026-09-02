Ушаков объяснил, почему не раскрывают детали переговоров с директором ЦРУ
Переговоры представителей российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве носили строго конфиденциальный характер. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, объяснив таким образом, почему детали контактов не раскрываются.
«Беседы носили строго конфиденциальный характер, поэтому я просто не имею права ни рассказывать о сути, ни, тем более, комментировать их», – сказал он в беседе с корреспондентом LIfe Александром Юнашевым.
Ушаков отметил, что планов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не было, поскольку Рэтклифф планировал провести переговоры только с руководством российского разведсообщества.
Axios писал, что Рэтклифф в ходе визита в Москву в конце августа предложил провести трехстороннюю встречу с участием лидеров России, США и Украины. The New York Times сообщила, что директор ЦРУ встречался с руководителем российских спецслужб, в том числе по теме мирного соглашения с Украиной.
31 августа президент РФ Путин заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине.