Замглавы МИДа Грушко: НАТО открыто готовится к военному конфликту с Россией
Страны НАТО публично готовятся к военному столкновению с Россией, проводя учения и развивая военную логистику на востоке. Об этом на полях ВЭФ-2026 сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Они ведут дело к военному столкновению с Россией. Это военные программы, это направленность военных учений, это развитие военной логистики на восточном фланге», – подчеркнул дипломат.
По словам Грушко, на подготовку также указывает и представление РФ как угрозы для стран военного блока в их стратегической концепции.
26 июня в Минобороны России сообщали, что Североатлантический альянс готовится к «большой европейской войне». 22 июня замглавы МИДа Грушко отметил, что НАТО и страны Евросоюза (ЕС) намереваются вступить в войну на рубеже 2030 г. По его словам, в контексте действий на международной арене и приоритетов главная задача государств НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России.
19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г. По словам министра, европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой «политический капитал», потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима.