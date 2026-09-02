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Замглавы МИДа Грушко: НАТО открыто готовится к военному конфликту с Россией

Сергей Пахомов

Страны НАТО публично готовятся к военному столкновению с Россией, проводя учения и развивая военную логистику на востоке. Об этом на полях ВЭФ-2026 сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Они ведут дело к военному столкновению с Россией. Это военные программы, это направленность военных учений, это развитие военной логистики на восточном фланге», – подчеркнул дипломат.

По словам Грушко, на подготовку также указывает и представление РФ как угрозы для стран военного блока в их стратегической концепции.

26 июня в Минобороны России сообщали, что Североатлантический альянс готовится к «большой европейской войне». 22 июня замглавы МИДа Грушко отметил, что НАТО и страны Евросоюза (ЕС) намереваются вступить в войну на рубеже 2030 г. По его словам, в контексте действий на международной арене и приоритетов главная задача государств НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России.

19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г. По словам министра, европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой «политический капитал», потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима.

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