26 июня в Минобороны России сообщали, что Североатлантический альянс готовится к «большой европейской войне». 22 июня замглавы МИДа Грушко отметил, что НАТО и страны Евросоюза (ЕС) намереваются вступить в войну на рубеже 2030 г. По его словам, в контексте действий на международной арене и приоритетов главная задача государств НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России.