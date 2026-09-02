Мантуров: несколько предприятий могут перейти под временное управление

«Есть предприятия, которым уже неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов. Не стану их называть, но вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь», – подчеркнул вице-премьер.