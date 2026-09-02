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Главная / Политика /

Мантуров: несколько предприятий могут перейти под временное управление

Сергей Пахомов

Правительство РФ будет рассматривать введение временного управления по некоторым предприятиям, которым уже указали на недостатки в сфере обеспечения безопасности. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках ВЭФ-2026.

«Есть предприятия, которым уже неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов. Не стану их называть, но вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь», – подчеркнул вице-премьер.

По словам Мантурова, конкретные шаги для усиления безопасности предприятий под временным контролем будут обговариваться за закрытыми дверьми. Он также отметил, что у России есть большой опыт относительно способов и средств защиты объектов.

2 сентября Мантуров назвал условие для введения временного управления объектами. По его словам, подобная мера будет вводиться в том случае, если собственник предприятия пренебрегает или не вовремя принимает меры безопасности либо нарушает стандарты безопасности.

1 сентября президент России Владимир Путин исключил национализацию в указе о защите критической инфраструктуры. Он отметил, что документ направлен на объединение усилий государства и бизнеса для защиты предприятий.

24 августа Путин подписал указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений.

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