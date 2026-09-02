Мантуров: несколько предприятий могут перейти под временное управление
Правительство РФ будет рассматривать введение временного управления по некоторым предприятиям, которым уже указали на недостатки в сфере обеспечения безопасности. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках ВЭФ-2026.
«Есть предприятия, которым уже неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов. Не стану их называть, но вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь», – подчеркнул вице-премьер.
По словам Мантурова, конкретные шаги для усиления безопасности предприятий под временным контролем будут обговариваться за закрытыми дверьми. Он также отметил, что у России есть большой опыт относительно способов и средств защиты объектов.
2 сентября Мантуров назвал условие для введения временного управления объектами. По его словам, подобная мера будет вводиться в том случае, если собственник предприятия пренебрегает или не вовремя принимает меры безопасности либо нарушает стандарты безопасности.
1 сентября президент России Владимир Путин исключил национализацию в указе о защите критической инфраструктуры. Он отметил, что документ направлен на объединение усилий государства и бизнеса для защиты предприятий.
24 августа Путин подписал указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений.