Булаев: ЦИК установит результаты выборов депутатов ГД не позднее 5 октября
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определит результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному избирательному округу не позднее 5 октября. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии.
По словам Булаева, результаты будут установлены после предварительной проверки правильности составления протоколов ЦИК не позднее чем через две недели после дня голосования на выборах.
2 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в 12 регионах России, где началось досрочное голосование в ЕДГ-2026, уже проголосовали 9929 избирателей. В регионах с военным положением, по данным на 2 сентября, проголосовали свыше 13 000 избирателей. Глава ЦИК также обозначила два отличительных момента кампании: приоритет безопасности и первое участие новых территорий России в выборах в Госдуму.
Голосование на выборах пройдет в три дня – с 18 по 20 сентября.