Булаев: ЦИК установит результаты выборов депутатов ГД не позднее 5 октября

2 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в 12 регионах России, где началось досрочное голосование в ЕДГ-2026, уже проголосовали 9929 избирателей. В регионах с военным положением, по данным на 2 сентября, проголосовали свыше 13 000 избирателей. Глава ЦИК также обозначила два отличительных момента кампании: приоритет безопасности и первое участие новых территорий России в выборах в Госдуму.