Мирошник: Россия подготовила 10 000 страниц доклада о преступлениях Украины
Россия подготовила документ из 10 000 страниц для суда ООН с данными, где описываются преступления Киева, направленные против жителей Донбасса. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Речь идет, описание о том, как измывалась украинская власть, пришедшая путем госпереворота, над населением Донбасса», – отметил дипломат (цитата по ИС «Вести»).
Он также добавил, что на тех территориях, которые заняты Украиной, также совершаются тяжкие преступления. По его словам, Киев толкает людей на минные поля, не давая гуманитарного коридора, а тех жителей, кто ждет прихода российской армии, ВСУ пытают и подвергают бомбардировкам.
8 декабря 2025 г. международный суд ООН принял к рассмотрению иски России к Украине по делу 2022 г. В тот же день Генпрокуратура РФ утвердила обвинения в геноциде в отношении нынешних и бывших членов высшего политического и военного руководства Украины. Среди них экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, посол страны в Великобритании Валерий Залужный, бывший президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров и др.