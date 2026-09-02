Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,978+0,38%MGTS1 534-1,54%VEON-RX57,2-1,38%IMOEX2 172,14-0,69%RTSI788,76-0,69%RGBI113,64-0,19%RGBITR772,03-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мирошник: Россия подготовила 10 000 страниц доклада о преступлениях Украины

Сергей Пахомов
Александр Полегенько/ТАСС
Александр Полегенько/ТАСС

Россия подготовила документ из 10 000 страниц для суда ООН с данными, где описываются преступления Киева, направленные против жителей Донбасса. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Речь идет, описание о том, как измывалась украинская власть, пришедшая путем госпереворота, над населением Донбасса», – отметил дипломат (цитата по ИС «Вести»).

Он также добавил, что на тех территориях, которые заняты Украиной, также совершаются тяжкие преступления. По его словам, Киев толкает людей на минные поля, не давая гуманитарного коридора, а тех жителей, кто ждет прихода российской армии, ВСУ пытают и подвергают бомбардировкам.

8 декабря 2025 г. международный суд ООН принял к рассмотрению иски России к Украине по делу 2022 г. В тот же день Генпрокуратура РФ утвердила обвинения в геноциде в отношении нынешних и бывших членов высшего политического и военного руководства Украины. Среди них экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, посол страны в Великобритании Валерий Залужный, бывший президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её