Мирошник: Россия подготовила 10 000 страниц доклада о преступлениях Украины

8 декабря 2025 г. международный суд ООН принял к рассмотрению иски России к Украине по делу 2022 г. В тот же день Генпрокуратура РФ утвердила обвинения в геноциде в отношении нынешних и бывших членов высшего политического и военного руководства Украины. Среди них экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, посол страны в Великобритании Валерий Залужный, бывший президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров и др.