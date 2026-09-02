Зеленский поручил командовать сухопутными войсками Украины Зайцу
Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим сухопутными войсками Украины Святослава Зайца. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте украинского правительства.
До назначения на должность он возглавлял 20-й армейский корпус. На новом посту Заяц сменил Геннадия Шаповалова, который возглавлял сухопутные войска с лета 2025 г.
19 августа украинский президент назначил нового министра обороны страны, которым стал Евгений Хмара. Украинская общественность резко восприняла отставку главы оборонного ведомства Максима Федорова, по стране прошли «картоночные протесты», а замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку, назвал отстранение Федорова большим злом для обороноспособности страны.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что отставка произошла из-за конфликта Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского.