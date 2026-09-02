Путин провел встречу с премьер-министром Монголии

Путин добавил, что более 70 субъектов России поддерживают отношения с Монголией в разных сферах, в том числе в экономике, культуре, образовании, спортивных и молодежных контактах. Он также заявил, что Россия будет «участвовать на высоком уровне» в форуме регионов, который состоится в Улан-Баторе в сентябре.