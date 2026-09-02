Путин провел встречу с премьер-министром Монголии
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учрало на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), говорится на сайте Кремля.
В начале встречи Путин обратил внимание, что отношения между Россией и Монголией достигли «уровня всеобъемлющего стратегического партнерства». По его словам, дружественные отношения между странами строятся на давних традициях.
«Уже 105 лет мы поддерживаем дипломатические отношения, и наши межгосударственные связи закреплены в полном смысле этого слова кровью наших предков», – отметил президент РФ.
Путин добавил, что более 70 субъектов России поддерживают отношения с Монголией в разных сферах, в том числе в экономике, культуре, образовании, спортивных и молодежных контактах. Он также заявил, что Россия будет «участвовать на высоком уровне» в форуме регионов, который состоится в Улан-Баторе в сентябре.
1 сентября Путин также встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС в Бишкеке. В ходе встречи российский лидер отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 4,5%, а в этом году – более чем на 18%.