Путин: спецоперация не является определяющим фактором для демографии

Путин также заявил, что причины демографического кризиса не связаны со спецоперацие, поскольку схожие проблемы наблюдаются и в странах, где нет боевых действий. По мнению президента, ключевой фактор – смещение приоритетов у женщин детородного возраста. «Женщину первого ребенка считают возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. А пока одного ребенка подняли на ноги, до второго уже руки не доходят», – пояснил он. Глава государства добавил, что для изменения ситуации необходима работа над общественным сознанием и информационная политика государства.