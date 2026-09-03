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Путин: спецоперация не является определяющим фактором для демографии

Президент назвал ключевым фактором смещение приоритетов у женщин детородного возраста
Дарья Снегова
Росконгресс
Росконгресс

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что демографическая ситуация является одним из самых главных вызовов для страны. Глава государства отметил, что Россия находится в лучшем положении, чем некоторые другие постиндустриальные государства, и привел в пример Южную Корею с коэффициентом рождаемости 0,7, а также Японию.

«Это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому», – подчеркнул Путин.

Президент связал решение демографической проблемы с двумя составляющими: прямой поддержкой семьи и созданием условий для развития экономики и повышения уровня жизни. Он напомнил, что в середине 2000-х гг. в России уже был достигнут демографический перелом и есть опыт, который «обязательно повторим».

Путин также заявил, что причины демографического кризиса не связаны со спецоперацие, поскольку схожие проблемы наблюдаются и в странах, где нет боевых действий. По мнению президента, ключевой фактор – смещение приоритетов у женщин детородного возраста. «Женщину первого ребенка считают возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. А пока одного ребенка подняли на ноги, до второго уже руки не доходят», – пояснил он. Глава государства добавил, что для изменения ситуации необходима работа над общественным сознанием и информационная политика государства.

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