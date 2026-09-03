Путин: спецоперация не является определяющим фактором для демографии

Путин: спецоперация не является определяющим фактором для демографииПрезидент назвал ключевым фактором смещение приоритетов у женщин детородного возраста
Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что демографическая ситуация является одним из самых главных вызовов для страны. Глава государства отметил, что Россия находится в лучшем положении, чем некоторые другие постиндустриальные государства, и привел в пример Южную Корею с коэффициентом рождаемости 0,7, а также Японию.
«Это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому», – подчеркнул Путин.
Президент связал решение демографической проблемы с двумя составляющими: прямой поддержкой семьи и созданием условий для развития экономики и повышения уровня жизни. Он напомнил, что в середине 2000-х гг. в России уже был достигнут демографический перелом и есть опыт, который «обязательно повторим».
Путин также заявил, что причины демографического кризиса не связаны со спецоперацие, поскольку схожие проблемы наблюдаются и в странах, где нет боевых действий. По мнению президента, ключевой фактор – смещение приоритетов у женщин детородного возраста. «Женщину первого ребенка считают возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. А пока одного ребенка подняли на ноги, до второго уже руки не доходят», – пояснил он. Глава государства добавил, что для изменения ситуации необходима работа над общественным сознанием и информационная политика государства.