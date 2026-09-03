Путин заявил о планах создать на основе Восточной биржи финансовый центр

2 сентября управляющий партнер фонда «Кристалл роста» Александр Крутиков заявил, что законопроект о создании Восточного финансового центра (ВФЦ) находится на завершающей стадии согласования и может быть внесен в Госдуму в ближайшую сессию. Центр создается по поручению Путина по итогам ВЭФ-2025 на базе Восточной биржи. Он должен способствовать увеличению капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г. и до 75% к 2036 г.