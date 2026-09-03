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Путин заявил о планах создать на основе Восточной биржи финансовый центр

Ведомости
Росконгресс
Росконгресс

Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах создать современный финансовый центр на базе Восточной биржи. Об этом он заявил на пленарном заседании ВЭФ-2026.

«Для расширения участия международного капитала в наших дальневосточных и арктических проектах нужно задействовать потенциал Восточной биржи», – сказал Путин.

Он поручил правительству и Банку России предметно отработать все эти вопросы.

2 сентября управляющий партнер фонда «Кристалл роста» Александр Крутиков заявил, что законопроект о создании Восточного финансового центра (ВФЦ) находится на завершающей стадии согласования и может быть внесен в Госдуму в ближайшую сессию. Центр создается по поручению Путина по итогам ВЭФ-2025 на базе Восточной биржи. Он должен способствовать увеличению капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г. и до 75% к 2036 г.

Путин прибыл во Владивосток из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС. Ключевым мероприятием первого дня визита главы государства стало совещание по развитию Дальнего Востока, которое он традиционно проводит, приезжая на ВЭФ.

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