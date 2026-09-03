Вице-премьер Госсовета КНР пригласил Путина на саммит АТЭС в Шэньчжэне

28 августа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС. «Если лидеры будут на одном и том же мероприятии, то, мне кажется, они неизбежно встретятся и переговорят», – подчеркнул он. 31 июля МИД РФ допустил трехстороннюю встречу Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС.