Вице-премьер Госсовета КНР пригласил Путина на саммит АТЭС в Шэньчжэне
Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом он сообщил в рамках Восточного экономического форума.
«Мы искренне приветствуем и ожидаем участия президента Путина», – отметил Дин Сюэсян. По его словам, будущая неофициальная встреча лидеров АТЭС является важнейшей кульминацией в рамках председательства КНР на площадке.
АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) – это международный форум для 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, созданный для развития региональной торговли, инвестиций и экономического роста. Китай, принимающий форум, выдвинул лозунг о создании процветающего сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определил три ключевых направления работы – открытость, инновации и сотрудничество.
28 августа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС. «Если лидеры будут на одном и том же мероприятии, то, мне кажется, они неизбежно встретятся и переговорят», – подчеркнул он. 31 июля МИД РФ допустил трехстороннюю встречу Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС.