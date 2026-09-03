Путин поговорит с Собяниным о «выдворении» школьников из 10-х и 11-х классов
Жалобы на отказы в зачислении в 10-й класс детей в московских школах будут обсуждаться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я с мэром Москвы Сергеем Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан. Это самый главный показатель», – сказал он.
Президент подчеркнул, что московские школы – эталон, к которому надо стремиться.
Отдельно он отметил, что насильно «выдавливать» детей из старших классов школы нельзя, а нужно создать специальные условия для них. Путин отметил, что в большинстве случаев детей не выгоняют из 10-х и 11-х классов, а стараются закрыть потребности экономики Москвы в специалистах определенных направлений. «А что наиболее востребовано в Москве, да и по всей экономике? Высококлассные специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие», – резюмировал он.
Ранее российский лидер сравнил работу педагога с трудом скульптора. Он отметил, что учитель также может «создавать человека», и подчеркнул, что нет ничего интереснее, чем «ваять» душу человека.