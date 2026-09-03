Путин поговорит с Собяниным о «выдворении» школьников из 10-х и 11-х классов

Отдельно он отметил, что насильно «выдавливать» детей из старших классов школы нельзя, а нужно создать специальные условия для них. Путин отметил, что в большинстве случаев детей не выгоняют из 10-х и 11-х классов, а стараются закрыть потребности экономики Москвы в специалистах определенных направлений. «А что наиболее востребовано в Москве, да и по всей экономике? Высококлассные специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие», – резюмировал он.