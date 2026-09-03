Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,88-0,78%BLNG7,41-1,33%VEON-RX60,7+1,17%IMOEX2 188,81+0,17%RTSI792,59+0,17%RGBI113,62-0,01%RGBITR772,12+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поговорит с Собяниным о «выдворении» школьников из 10-х и 11-х классов

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Жалобы на отказы в зачислении в 10-й класс детей в московских школах будут обсуждаться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я с мэром Москвы Сергеем Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан. Это самый главный показатель», – сказал он.

Президент подчеркнул, что московские школы – эталон, к которому надо стремиться.

Отдельно он отметил, что насильно «выдавливать» детей из старших классов школы нельзя, а нужно создать специальные условия для них. Путин отметил, что в большинстве случаев детей не выгоняют из 10-х и 11-х классов, а стараются закрыть потребности экономики Москвы в специалистах определенных направлений. «А что наиболее востребовано в Москве, да и по всей экономике? Высококлассные специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие», – резюмировал он.

Ранее российский лидер сравнил работу педагога с трудом скульптора. Он отметил, что учитель также может «создавать человека», и подчеркнул, что нет ничего интереснее, чем «ваять» душу человека.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте