Посольство: обвинения Великобритании в атаках БПЛА безосновательны

5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили БПЛА рядом с самолетом Украины. Через 20 минут второй беспилотник, скорее всего, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Он был перенаправлен в Ганновер. 11 августа полиция Германии обнаружила в районе аэропорта двигатель и ротор беспилотника. На них остались ДНК. Еще один БПЛА был обнаружен 14 августа.