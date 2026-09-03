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Посольство: обвинения Великобритании в атаках БПЛА безосновательны

Анна Суслова
Axel Schmidt / Reuters
Axel Schmidt / Reuters

Обвинения Великобритании в причастности России к инциденту с беспилотниками в Лейпциге безосновательны, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

«Эти бездоказательные и абсурдные обвинения, выстроенные в на удивление знакомом британском стиле, были категорически отвергнуты», – сказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

В дипмиссии отметили, что данные заявления направлены на нагнетание напряженности в Европе и могут быть выгодны Киеву.

5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили БПЛА рядом с самолетом Украины. Через 20 минут второй беспилотник, скорее всего, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Он был перенаправлен в Ганновер. 11 августа полиция Германии обнаружила в районе аэропорта двигатель и ротор беспилотника. На них остались ДНК. Еще один БПЛА был обнаружен 14 августа.

2 сентября МИДы Франции и Нидерландов вызвали послов РФ из-за крушения БПЛА в аэропорту Лейпцига. Оба ведомства намерены выразить Москве протест. При этом министр по делам демократии и развития страны Вопке Хукстра заявил, что вина за крушение дронов в Германии лежит на России, а своими действиями РФ пытается якобы посеять страх в Европе.

Как отметили в МИДах стран, на фоне крушения беспилотников Европа хочет ввести новый пакет антироссийских санкций. В том числе планируется добавить в черный список 1600 граждан России, а активы страны передать на помощь Украине.

В ответ на обвинения европейских стран официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, и сказала, что Германия «полностью замарана разжиганием украинского конфликта».

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