Трутнев: в ВЭФ приняли участие 17 недружественных стран
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Восточный экономический форум (ВЭФ) посетили представители 17 недружественных стран, сообщили «РИА Новости».
Он подчеркнул, что самыми многочисленными делегациями стали представители Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы.
ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой форума в этом году стала «Дальний Восток – развитие во благо людей». В программу включено более 70 сессий, которые разделены на пять тематических треков.
Во время проведения форума президент России Владимир Путин ответил на вопросы модератора и участников. Он прокомментировал ситуацию по переговорам с Украиной, мобилизацию и ставку ЦБ.