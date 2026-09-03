Приезд Силуанова вызвал неоднозначную реакцию в СМИ. Так, Reuters заявил, что это вызвало недовольство у присутствующих финансовых лидеров. Министр финансов Польши Анджей Домански заявил, что недоволен присутствием России на саммите. The Washington Post сообщила, что Силуанов приглашен в связи с тем, что Россия является членом G20 и важно вести диалог даже в период конфликтов. А Die Welt передала слова Клингбайля, который отметил, что причин для нормализации онтошений с Россией нет.