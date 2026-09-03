Бессент остался недоволен отношением минфина ФРГ к Силуанову на G20
Министр финансов Скотт Бессент выразил недовольство позицией коллеги из Германии Ларса Клингбайля по отношению к министру финансов России Антону Силуанову, сообщил Bloomberg.
Как сообщает издание, Бессент пригласил Силуанова на встречу министров финансов стран G20 в США, не посоветовавшись с европейскими лидерами. В частности, Клингбайль отказался фотографироваться с Силуановым. Данное решение поддержали и другие европейские лидеры.
Как отметил Клингбайль, его «раздражает» решение минфина США пригласить Силуанова, поскольку данные жесты можно расценивать как «попытку нормализовать отношения с Россией».
«Министр финансов Германии встал и повернулся спиной, когда говорил министр финансов России», – сказал Бессент.
Однако издание акцентирует внимание на том, что некоторые источники оспаривают данную версию. По их словам, Клингбайль, наоборот, задавал вопросы российскому министру.
Bloomberg отмечает, что данные заявления могут быть связаны с напряженностью в отношениях между США и Европой. Так, США высказали Берлину протест после критики валютных интервенций Соединенных Штатов и передачи евро для поддержки иены без учета мнения немецких коллег.
1 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты рассчитывают на результат от участия Силуанова во встрече министров финансов стран G20. Он также подчеркнул, что успех заключается в умении находить общий язык и США стремятся к хорошим взаимоотношениям со всеми.
Приезд Силуанова вызвал неоднозначную реакцию в СМИ. Так, Reuters заявил, что это вызвало недовольство у присутствующих финансовых лидеров. Министр финансов Польши Анджей Домански заявил, что недоволен присутствием России на саммите. The Washington Post сообщила, что Силуанов приглашен в связи с тем, что Россия является членом G20 и важно вести диалог даже в период конфликтов. А Die Welt передала слова Клингбайля, который отметил, что причин для нормализации онтошений с Россией нет.