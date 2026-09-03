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В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека

Жертвами удара стали в том числе сотрудники скорой помощи
Антон Потоков
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, среди погибших – врач и фельдшер скорой помощи, а также супружеская пара. Еще трое мужчин, в том числе водитель кареты скорой помощи, получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего их планируют перевести на лечение в Белгород, а при необходимости – в федеральные клиники.

В результате обстрела также произошло обрушение двух хозяйственных построек с последующим возгоранием. Повреждены окна двух многоквартирных домов, частный дом, гараж и автомобиль.

Еще один автомобиль, по словам Шуваева, был поврежден ударом украинского дрона в селе Доброе Шебекинского округа.

В течение дня 3 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России.

Шуваев также сообщал, что в Белгородской области с 2022 г. погибло 667 человек. В числе погибших – 28 детей. Ранения получили 5080 белгородцев, в том числе 305 детей.

Он добавил, что продолжается усиление системы противовоздушной и противоракетной обороны, создаются новые батальоны «Барс-Белгород», оснащенные новейшим оборудованием, и устанавливаются современные радиолокационные станции.

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