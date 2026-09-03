В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека

По его словам, среди погибших – врач и фельдшер скорой помощи, а также супружеская пара. Еще трое мужчин, в том числе водитель кареты скорой помощи, получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего их планируют перевести на лечение в Белгород, а при необходимости – в федеральные клиники.