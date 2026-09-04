Новак проведет заседание штаба по топливному рынку 7 сентября
Вице-премьер Александр Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов 7 сентября. Об этом пишет «Интерфакс».
Новака спросили, сколько регионов подписали соглашения с независимыми сетями АЗС.
«Вот я буду проводить штаб в понедельник, как раз заслушаем все Минэнерго и ФАС, регионы о подписании этих соглашений, у меня еще просто нет информации», – ответил он.
Президент России Владимир Путин, выступая 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем властей, принимаются меры для стабилизации поставок. На вопрос, стоит ли привыкать к нехватке топлива, Путин ответил: «Мы должны быть ко всему готовы». По словам президента, ремонт российских НПЗ идет быстрыми темпами и 10% оставшихся мощностей восстановят в ближайшее время.