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Новак проведет заседание штаба по топливному рынку 7 сентября

Инна Шульгина

Вице-премьер Александр Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов 7 сентября. Об этом пишет «Интерфакс».

Новака спросили, сколько регионов подписали соглашения с независимыми сетями АЗС.

«Вот я буду проводить штаб в понедельник, как раз заслушаем все Минэнерго и ФАС, регионы о подписании этих соглашений, у меня еще просто нет информации», – ответил он.

Президент России Владимир Путин, выступая 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем властей, принимаются меры для стабилизации поставок. На вопрос, стоит ли привыкать к нехватке топлива, Путин ответил: «Мы должны быть ко всему готовы». По словам президента, ремонт российских НПЗ идет быстрыми темпами и 10% оставшихся мощностей восстановят в ближайшее время.‍

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