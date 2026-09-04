NYP: Оман отказался взимать плату за проход судов через Ормузский пролив
Оман отверг предложение Ирана совместно взимать плату с коммерческих судов за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщила американская газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе.
По словам собеседника газеты, Тегеран ранее предлагал Оману участвовать в сборе платы и распределении полученных доходов.
New York Post напомнила, что ситуацию вокруг пролива до этого обсуждали министры иностранных дел Ирана и Омана Аббас Арагчи и Бадр аль-Бусаиди. Спустя несколько часов представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил «о достижении соглашения о доле каждой страны». Однако, как отмечает газета, окончательных договоренностей между сторонами не было.
Американский чиновник ранее сообщил New York Post, что «КСИР поторопился, так как условия предлагаемого соглашения о разделе доходов не были окончательно согласованы даже в самом Тегеране».
По оценке издания, отказ Маската позволил Оману избежать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом, который ранее угрожал «разбомбить Оман к чертям», если страна продолжит переговоры с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом.
29 августа КСИР заявил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны. В заявлении отмечается, что «единство поля боя, улиц, дипломатии и социальных служб» обеспечило 200 дней сопротивления американо-израильскому плану. Агентство утверждает, что Иран уже не просто обеспечивает свое выживание, но и укрепляет национальную устойчивость, развивает асимметричные возможности и удерживает контроль над Ормузским проливом.