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NYP: Оман отказался взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Ксения Наумчик
Razieh Poudat / AP Photo
Razieh Poudat / AP Photo

Оман отверг предложение Ирана совместно взимать плату с коммерческих судов за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщила американская газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе.

По словам собеседника газеты, Тегеран ранее предлагал Оману участвовать в сборе платы и распределении полученных доходов.

New York Post напомнила, что ситуацию вокруг пролива до этого обсуждали министры иностранных дел Ирана и Омана Аббас Арагчи и Бадр аль-Бусаиди. Спустя несколько часов представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил «о достижении соглашения о доле каждой страны». Однако, как отмечает газета, окончательных договоренностей между сторонами не было.

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Политика / Международные новости

Американский чиновник ранее сообщил New York Post, что «КСИР поторопился, так как условия предлагаемого соглашения о разделе доходов не были окончательно согласованы даже в самом Тегеране».

По оценке издания, отказ Маската позволил Оману избежать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом, который ранее угрожал «разбомбить Оман к чертям», если страна продолжит переговоры с Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом.

29 августа КСИР заявил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны. В заявлении отмечается, что «единство поля боя, улиц, дипломатии и социальных служб» обеспечило 200 дней сопротивления американо-израильскому плану. Агентство утверждает, что Иран уже не просто обеспечивает свое выживание, но и укрепляет национальную устойчивость, развивает асимметричные возможности и удерживает контроль над Ормузским проливом.

1 сентября Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением, если сторона продолжил наносить удары по США. В тот же день американский лидер написал в Truth Social, что ВС США наносят удары по иранским целям около Ормузского пролива. 2 сентября Трамп сообщил об уничтожении 28 иранских кораблей.

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