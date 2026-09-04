NYP: Оман отказался взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

29 августа КСИР заявил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны. В заявлении отмечается, что «единство поля боя, улиц, дипломатии и социальных служб» обеспечило 200 дней сопротивления американо-израильскому плану. Агентство утверждает, что Иран уже не просто обеспечивает свое выживание, но и укрепляет национальную устойчивость, развивает асимметричные возможности и удерживает контроль над Ормузским проливом.