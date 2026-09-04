Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» и встретится с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин 4 сентября проведет заседание российского оргкомитета «Победа» и встретится с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Оргкомитет «Победа» – совещательный и консультативный орган при президенте. Действует в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания россиян и в отношении ветеранов. На заседании оргкомитета будут президент РАН Геннадий Красников, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, губернатор Приморской области Олег Кожемяко. Путин выступит на заседании со вступительным словом.
Также пройдет совещание с постоянным членами Совбеза, тему встречи Песков не раскрыл. Вечером 4 сентября у главы государства запланированы рабочие непубличные встречи.
«Завтра также будет достаточно напряженный рабочий день у президента традиционно по случаю дня города Москвы. Он примет участие в различных мероприятиях», – добавил представитель Кремля.
4 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев 5–6 сентября. В Кремле анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в Москву не стали.