Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» и встретится с членами Совбеза

Оргкомитет «Победа» – совещательный и консультативный орган при президенте. Действует в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания россиян и в отношении ветеранов. На заседании оргкомитета будут президент РАН Геннадий Красников, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, губернатор Приморской области Олег Кожемяко. Путин выступит на заседании со вступительным словом.