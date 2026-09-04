В Кремле не стали анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
В Кремле не стали анонсировать приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он сообщил, что в Кремле проинформируют о визите американских переговорщиков, когда российско-американские контакты состоятся.
Утром источник ТАСС рассказал о планах Кушнера и Уиткоффа посетить Москву и Киев 5–6 сентября. По словам источника агентства, сначала представители США намерены прибыть в российскую столицу, после чего отправятся в Киев.
Визит Кушнера и Уиткоффа в Киев в ближайшие дни также анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что украинская сторона поддерживает с американскими представителями практически круглосуточную связь и сейчас готовится к встречам. Зеленский подчеркнул, что считает важным продолжение активного участия США в переговорном процессе, и заявил о готовности провести с американской стороной «обстоятельную» встречу.
31 августа прошли телефонные переговоры америкаеских переговорщиков с украинским лидером, который он назвал конструктивными. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на линии фронта.
Песков уже неоднократно говорил об открытости Москвы к диалогу и готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам с Зеленским. При этом сам президент на пленарном заседании ВЭФа сказал, что Россия и Украина должны в первую очередь самостоятельно договориться об урегулировании конфликта, тогда как другие страны могут лишь оказывать сторонам поддержку.