В Кремле не стали анонсировать визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков уже неоднократно говорил об открытости Москвы к диалогу и готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам с Зеленским. При этом сам президент на пленарном заседании ВЭФа сказал, что Россия и Украина должны в первую очередь самостоятельно договориться об урегулировании конфликта, тогда как другие страны могут лишь оказывать сторонам поддержку.