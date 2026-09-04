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СМИ: Запад потребовал от Армении визового режима с Россией

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Требование к Армении ввести визовый режим с Россией выдвигает Запад, пишет Hraparak.am со ссылкой на источники.

По словам собеседников, это одно из предварительных условий, после выполнения которого Евросоюз в перспективе может либерализовать визовый режим для Еревана.

Кроме того, источник агентства назвал еще одним требованием Запада назначение бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на одну из ключевых государственных должностей. Ранее Пашинян отправил Григоряна в отставку с поста секретаря Совета безопасности. Эту должность занял Ален Симонян. Собеседник заявляет, что Запад предлагает поставить «своего человека» в Министерство обороны или Службу национальной безопасности – структуры, «где сохраняется значительное российское влияние».

2 июля Пашинян объявил, что Ереван намерен достичь либерализации визового режима с ЕС к 2029 г.

Отношения Москвы и Еревана обострились после проведения в мае в Армении саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Участие в нем приняли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и др.

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