СМИ: Запад потребовал от Армении визового режима с Россией

Кроме того, источник агентства назвал еще одним требованием Запада назначение бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на одну из ключевых государственных должностей. Ранее Пашинян отправил Григоряна в отставку с поста секретаря Совета безопасности. Эту должность занял Ален Симонян. Собеседник заявляет, что Запад предлагает поставить «своего человека» в Министерство обороны или Службу национальной безопасности – структуры, «где сохраняется значительное российское влияние».