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Главная / Политика /

Армения хочет упрощения визового режима с ЕС к 2029 году

Ведомости

Ереван намерен достичь либерализации визового режим с ЕС к 2029 г. Об этом объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«В предвыборный период я заявил, что наша задача за два года <...> к 2029 г. достичь либерализации визового режима [с ЕС]», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Ереван скорее ответить на вопрос о своем стратегическом выборе в отношении ЕАЭС и ЕС. За день до этого Пашинян говорил, что Армения продолжает активно взаимодействовать с ЕАЭС и намерена сохранять этот курс.

Отношения Москвы и Еревана обострились после проведения в Армении саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и др.

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