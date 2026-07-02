Армения хочет упрощения визового режима с ЕС к 2029 году

26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Ереван скорее ответить на вопрос о своем стратегическом выборе в отношении ЕАЭС и ЕС. За день до этого Пашинян говорил, что Армения продолжает активно взаимодействовать с ЕАЭС и намерена сохранять этот курс.