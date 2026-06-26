Захарова вновь поторопила Армению с выбором между ЕАЭС и ЕС

Российская сторона осудила проведение мероприятия. После этого ведомства РФ начали вводить ограничения на продукцию из республики, последнее было введено сегодня, 26 июня. Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, сертификация теперь приостановлена на продукцию со всех предприятий республики до устранения предполагаемых нарушений. В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники.