Захарова вновь поторопила Армению с выбором между ЕАЭС и ЕС
Еревану следует скорее ответить на вопрос о своем стратегическом выборе в отношении ЕАЭС и ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам [премьер-министр Армении] Никол Воваевич Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее», – говорится в ее ответе на вопрос СМИ.
Отношения Москвы и Еревана обострились после проведения в Армении саммита Европейского политического сообщества (ЕПС; формат создан в 2022 г.), в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и др.
Российская сторона осудила проведение мероприятия. После этого ведомства РФ начали вводить ограничения на продукцию из республики, последнее было введено сегодня, 26 июня. Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, сертификация теперь приостановлена на продукцию со всех предприятий республики до устранения предполагаемых нарушений. В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники.
25 июня постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев говорил, что Москва ожидает от Армении официального решения по ее участию в объединении. Пашинян заявлял на предвыборных дебатах, что Ереван не намерен возвращаться к полноценному участию в ОДКБ и в будущем может принять решение о выходе из объединения.