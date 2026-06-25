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Пашинян заявил о продолжении тесной работы Армении с ЕАЭС

Ведомости

Армения продолжает активно взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом и намерена сохранять этот курс. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, стороны рассчитывают на урегулирование существующих вопросов в рамках объединения. Пашинян отметил, что решения всех проблем будут найдены.

Он также подчеркнул базовые принципы функционирования союза, включая свободу перемещения.

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Политика / Международные новости

10 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что армянские власти уже приняли закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос членства республики в ЕАЭС стоит ребром.

7 июня Пашинян заявил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Он подчеркнул, что республика пока объективно не готова к членству в ЕС. По его словам, референдум по вопросу выхода из ЕАЭС или вступления в Евросоюз возможен только при наличии официальной заявки или уже полученного статуса члена ЕС. Ни того, ни другого у Еревана нет.

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вопросы, связанные с дальнейшей работой Армении в ЕАЭС, планируется обсудить до декабря в рамках договоренностей лидеров стран объединения. По словам Пескова, соответствующие положения зафиксированы в совместном заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Он уточнил, что итоговая проработка вопроса должна быть представлена к декабрю.

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