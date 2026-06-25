Пашинян заявил о продолжении тесной работы Армении с ЕАЭС
Армения продолжает активно взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом и намерена сохранять этот курс. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.
По его словам, стороны рассчитывают на урегулирование существующих вопросов в рамках объединения. Пашинян отметил, что решения всех проблем будут найдены.
Он также подчеркнул базовые принципы функционирования союза, включая свободу перемещения.
10 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что армянские власти уже приняли закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос членства республики в ЕАЭС стоит ребром.
7 июня Пашинян заявил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Он подчеркнул, что республика пока объективно не готова к членству в ЕС. По его словам, референдум по вопросу выхода из ЕАЭС или вступления в Евросоюз возможен только при наличии официальной заявки или уже полученного статуса члена ЕС. Ни того, ни другого у Еревана нет.
1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вопросы, связанные с дальнейшей работой Армении в ЕАЭС, планируется обсудить до декабря в рамках договоренностей лидеров стран объединения. По словам Пескова, соответствующие положения зафиксированы в совместном заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Он уточнил, что итоговая проработка вопроса должна быть представлена к декабрю.