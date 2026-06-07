Пашинян: Армению нельзя исключить из ЕАЭС

Премьер-министр заявил, что Армения пока объективно не готова к членству в ЕС. По его словам, референдум по вопросу выхода из ЕАЭС или вступления в Евросоюз возможен только при наличии официальной заявки или уже полученного статуса члена ЕС. Ни того, ни другого у Еревана нет. Премьер добавил, что республика объективно не готова к такому статусу.