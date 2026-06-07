Пашинян: Армению нельзя исключить из ЕАЭС
Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, могут ли страну лишить статуса страны – члена ЕАЭС.
«Армению не могут лишить статуса члена Евразийского экономического союза, все решения в ЕАЭС принимаются консенсусом, и Республика Армения, следовательно, обладает таким же правом вето, как и все страны-члены», – заявил Пашинян (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр заявил, что Армения пока объективно не готова к членству в ЕС. По его словам, референдум по вопросу выхода из ЕАЭС или вступления в Евросоюз возможен только при наличии официальной заявки или уже полученного статуса члена ЕС. Ни того, ни другого у Еревана нет. Премьер добавил, что республика объективно не готова к такому статусу.
«Мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ», – отметил Пашинян (цитата по «РИА Новости»).
1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопросы, связанные с дальнейшей работой Армении в ЕАЭС, планируется обсудить до декабря в рамках договоренностей лидеров стран объединения.
Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление о последствиях возможной приостановки членства Армении в ЕАЭС. Лидеры поручили оценить риски для экономической безопасности и призвали Ереван провести референдум: оставаться в союзе или вступать в ЕС.
29 мая президент России Владимир Путин заявил, что выход Армении из ЕАЭС грозит ей потерей торговых преференций, ростом цен на энергоносители и изменением условий работы граждан Армении в России.
7 июня в Армении проходят выборы в парламент. Итоги голосования определят, останется ли у власти Пашинян или его сменит оппозиция, выступающая за сохранение членства в ЕАЭС.