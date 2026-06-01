CNY Бирж.10,642+1,47%MGTS1 246-4,45%VEON-RX58,2+0,52%IMOEX2 566,99+0,05%RTSI1 130,15-0,69%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Песков: вопрос участия Армении в ЕАЭС обсудят до декабря

Вопросы, связанные с дальнейшей работой Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), планируется обсудить до декабря в рамках договоренностей лидеров стран объединения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, соответствующие положения зафиксированы в совместном заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Он уточнил, что итоговая проработка вопроса должна быть представлена к декабрю.

1 июня президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Лидеры также обсудили итоги заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), прошедшего 29 мая в Астане. В армянском правительстве сообщили, что Пашинян поблагодарил российского президента за «поддержку по ряду вопросов», вызывающих разногласия.

По итогам заседания четыре страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) приняли совместное заявление о возможных последствиях приостановления членства Армении в союзе. Лидеры поручили к декабрю 2026 г. оценить риски для экономической безопасности государств-членов и призвали Ереван провести общенациональный референдум о дальнейшем пребывании в ЕАЭС или вступлении в ЕС.

29 мая Путин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства граждан в России. По словам главы государства, в случае выхода из ЕАЭС Армения потеряет доступ ко всем соглашениям о свободной торговле, действующим в рамках объединения. Путин также отметил, что Ереван лишится действующих преференций на поставки энергоносителей из России.

