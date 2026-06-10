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Лавров: вопрос нахождения Армении в ЕАЭС стоит ребром

Ведомости

Армянские власти уже приняли закон о вступлении в Евросоюз (ЕС), поэтому вопрос членства республики в ЕАЭС стоит ребром. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС, поэтому вопрос уже стоит ребром. <...> Здесь придется, конечно, разбираться оперативно», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 июня заявил, что пока нет точных договоренностей о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что сейчас в Армении продолжаются процедуры, связанные с подведением окончательных итогов парламентских выборов. Представитель Кремля напомнил, что официальное объявление результатов ожидается 14 июня, но ряд участников избирательной кампании намерены оспаривать итоги голосования.

7 июня Пашинян заявил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Он подчеркнул, что республика пока объективно не готова к членству в ЕС. По его словам, референдум по вопросу выхода из ЕАЭС или вступления в Евросоюз возможен только при наличии официальной заявки или уже полученного статуса члена ЕС. Ни того, ни другого у Еревана нет.

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