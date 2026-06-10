Песков: точных договоренностей по встрече Путина с Пашиняном пока нет

По его словам, сейчас в Армении продолжаются процедуры, связанные с подведением окончательных итогов парламентских выборов. Песков отметил, что официальное объявление результатов ожидается 14 июня, при этом ряд участников избирательной кампании намерены оспаривать итоги голосования. В связи с этим предстоит пересчет голосов на части участков и другие процедуры.