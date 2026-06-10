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Песков: точных договоренностей по встрече Путина с Пашиняном пока нет

Ведомости

Точных договоренностей о встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока нет. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас в Армении продолжаются процедуры, связанные с подведением окончательных итогов парламентских выборов. Песков отметил, что официальное объявление результатов ожидается 14 июня, при этом ряд участников избирательной кампании намерены оспаривать итоги голосования. В связи с этим предстоит пересчет голосов на части участков и другие процедуры.

«Ну, а потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения», – сказал представитель Кремля.

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Политика / Международные новости

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По данным Центральной избирательной комиссии страны, явка составила почти 59%. Сообщалось, что победу одержала правящая партия Пашиняна «Гражданский договор», получившая 49,81% голосов. При этом политическая сила не смогла обеспечить себе конституционное большинство в парламенте.

В законодательный орган также прошли блок «Сильная Армения», набравший 23,28% голосов, и альянс «Армения» с результатом 9,93%. Партии «Процветающая Армения» для прохождения в парламент не хватило 0,004% голосов.

После публикации предварительных итогов ЦИК Армении сообщил о поступлении заявлений о пересчете результатов голосования на 555 избирательных участках. Соответствующие обращения подали представители партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства в избирательный процесс западных стран.

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