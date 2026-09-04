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Политики США провели военную игру, где смоделировали обострение между РФ и НАТО

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В США провели военную игру, участники которой смоделировали возможное обострение между Россией и НАТО в 2028 г., пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, присутствовавший на игре.

По сценарию симуляции, к 2028 г. конфликт на Украине продолжается, но военные действия распространяются на Молдавию.

Как пишет Игнатиус, участники игры пришли к выводу, что реакция США на такой сценарий была бы недостаточно решительной. Члены конгресса исходили из того, что американская общественность не поддержала бы военные действия, а без лидерства США Европа оказалась бы расколотой и неорганизованной. По мнению обозревателя, это ставит под сомнение готовность альянса выполнять обязательства по ст. 5 о коллективной обороне.

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Симуляция получила название World War Next. Ее организовали при поддержке Института Брукса Корнеллского университета и Фонда Рокфеллера. В ней участвовали действующие члены конгресса, а также бывшие американские военные, дипломаты и сотрудники разведки. Игнатиус не раскрывает имена участников.

28 августа Bloomberg писал, что европейские чиновники скептически оценивают сообщения о возможной подготовке России к нападению на НАТО или страны Прибалтики. По словам собеседников агентства, на данный момент у европейских стран нет разведданных, которые указывали бы на изменение военной позиции России или подготовку к обычному вооруженному нападению на страны альянса.

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