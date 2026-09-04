Политики США провели военную игру, где смоделировали обострение между РФ и НАТО

Как пишет Игнатиус, участники игры пришли к выводу, что реакция США на такой сценарий была бы недостаточно решительной. Члены конгресса исходили из того, что американская общественность не поддержала бы военные действия, а без лидерства США Европа оказалась бы расколотой и неорганизованной. По мнению обозревателя, это ставит под сомнение готовность альянса выполнять обязательства по ст. 5 о коллективной обороне.