Политики США провели военную игру, где смоделировали обострение между РФ и НАТО
В США провели военную игру, участники которой смоделировали возможное обострение между Россией и НАТО в 2028 г., пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, присутствовавший на игре.
По сценарию симуляции, к 2028 г. конфликт на Украине продолжается, но военные действия распространяются на Молдавию.
Как пишет Игнатиус, участники игры пришли к выводу, что реакция США на такой сценарий была бы недостаточно решительной. Члены конгресса исходили из того, что американская общественность не поддержала бы военные действия, а без лидерства США Европа оказалась бы расколотой и неорганизованной. По мнению обозревателя, это ставит под сомнение готовность альянса выполнять обязательства по ст. 5 о коллективной обороне.
Симуляция получила название World War Next. Ее организовали при поддержке Института Брукса Корнеллского университета и Фонда Рокфеллера. В ней участвовали действующие члены конгресса, а также бывшие американские военные, дипломаты и сотрудники разведки. Игнатиус не раскрывает имена участников.
28 августа Bloomberg писал, что европейские чиновники скептически оценивают сообщения о возможной подготовке России к нападению на НАТО или страны Прибалтики. По словам собеседников агентства, на данный момент у европейских стран нет разведданных, которые указывали бы на изменение военной позиции России или подготовку к обычному вооруженному нападению на страны альянса.