На границе России и Китая нашли остатки химического оружия Японии

По его словам, для России эта находка также представляет проблемы, поскольку ее сделали вблизи с российской границей. Он подчеркнул, что обнаруженные снаряды с химоружием представляют непосредственную опасность, поскольку в случае утечки попадут в подземные воды. Тарабарин указал, что исключать подобного нельзя, потому что арсенал находится в удручающем состоянии.