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На границе России и Китая нашли остатки химического оружия Японии

Сергей Пахомов
Сергей Отрошко / РИА Новости
Сергей Отрошко / РИА Новости

Китай нашел части оставшегося со Второй мировой войны арсенала химического оружия Японии в 20 км от границы с Россией. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

«Они действительно представляют серьезную угрозу для населения. Не дай Бог, какая-то утечка, и [произойдет] серьезное заражение почвы, ущерб людям», – заявил Тарабрин.

По его словам, для России эта находка также представляет проблемы, поскольку ее сделали вблизи с российской границей. Он подчеркнул, что обнаруженные снаряды с химоружием представляют непосредственную опасность, поскольку в случае утечки попадут в подземные воды. Тарабарин указал, что исключать подобного нельзя, потому что арсенал находится в удручающем состоянии.

30 марта Федеральная служба безопасности (ФСБ) нашла схроны с химическим и бактериологическим оружием в ДНР. Как отметила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова, это подтвердило, что украинская сторона используют в конфликте запрещенные виды оружия.

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