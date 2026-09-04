В Молдавии пройдут учения с военными США и Румынии
В Молдавии с 4 по 19 сентября пройдут международные военные учения «Огненный щит – 2026» с участием военнослужащих США и Румынии. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.
Маневры организуют на территории учебных центров, расположенных в северной, центральной и южной частях страны. В ведомстве уточнили, что одной из целей учений станет повышение оперативной совместимости между участвующими военными контингентами.
Для проведения маневров предусмотрено также перемещение военнослужащих и техники между местами их проведения. По данным молдавского министерства, передвижение военных будет осуществляться в ночное время.
1 сентября в минобороны КНР сообщили о совместных с Россией и Монголией учениях «Пограничное сотрудничество – 2026». Главной темой учений станет предотвращение и пресечение разведывательно-диверсионной деятельности в приграничных районах. В рамках маневров военнослужащие трех стран проведут тренировки по совместному планированию, поиску, нанесению ударов и задержанию.
В Белоруссии с 25 августа по 10 сентября пройдут оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО. Второй этап маневров состоится на российском полигоне Ашулук.