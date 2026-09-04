Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,8-0,83%VEON-RX58,7-1,51%CHKZ16 550-0,3%IMOEX2 243,55+1,3%RTSI813,43+1,3%RGBI113,78+0,19%RGBITR773,41+0,22%
Главная / Политика /

В Молдавии пройдут учения с военными США и Румынии

Ксения Наумчик
Минобороны Молдавии
Минобороны Молдавии

В Молдавии с 4 по 19 сентября пройдут международные военные учения «Огненный щит – 2026» с участием военнослужащих США и Румынии. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Маневры организуют на территории учебных центров, расположенных в северной, центральной и южной частях страны. В ведомстве уточнили, что одной из целей учений станет повышение оперативной совместимости между участвующими военными контингентами.

Для проведения маневров предусмотрено также перемещение военнослужащих и техники между местами их проведения. По данным молдавского министерства, передвижение военных будет осуществляться в ночное время.

1 сентября в минобороны КНР сообщили о совместных с Россией и Монголией учениях «Пограничное сотрудничество – 2026». Главной темой учений станет предотвращение и пресечение разведывательно-диверсионной деятельности в приграничных районах. В рамках маневров военнослужащие трех стран проведут тренировки по совместному планированию, поиску, нанесению ударов и задержанию.

В Белоруссии с 25 августа по 10 сентября пройдут оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО. Второй этап маневров состоится на российском полигоне Ашулук.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте